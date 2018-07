Eine Woche Kroatien-Urlaub für im Jubel begrabenen WM-Fotografen

Zagreb (SID) - Für den unter einer Jubeltraube aus kroatischen Spielern begrabenen Fotografen hat sich der Einsatz bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gelohnt. Yuri Cortez (53), für die Nachrichtenagentur AFP im Einsatz, wurde mit seiner Familie vom kroatischen Tourismusbüro eingeladen, eine Woche Urlaub im Land zu verbringen.

Cortez (Mitte) wurde von den Kroaten zu Boden gerissen © SID

"Bringen Sie einfach Ihre gute Laune und Ihre Kamera mit und sagen Sie uns, wann Sie Kroatien besuchen möchten", hieß es in einem Schreiben an das AFP-Büro in Mexiko-Stadt, wo Cortez arbeitet. Der Fotograf soll Ende August oder Anfang September unter anderem die Hauptstadt Zagreb besuchen.

In der Verlängerung des Halbfinales zwischen Kroatien und England war Cortez nach dem 2:1-Siegtreffer durch Mario Mandzukic unter den Spielern begraben worden und hatte dennoch weiter Fotos geschossen. "Sie sind über mich gefallen. Es war ein verrückter Moment, sie waren außer sich vor Freude. Dann haben sie gemerkt, dass ich unter ihnen lag", sagte Cortez später.