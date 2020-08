Eine Woche nach Meistertitel: Almas gewinnt auch in Leverkusen

Köln (SID) - Sprint-Shootingstar Deniz Almas (Wolfsburg) war eine Woche nach seinem Titel bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig auch bei den "TrueAthletes Classics" in Leverkusen über 100 m der Schnellste. In 10,23 Sekunden sprintete der 23-Jährige vor dem DM-Dritten Julian Reus (Erfurt) und Vizemeister Joshua Hartmann (Köln/beide 10,27) zum Sieg.

Deutscher Meister über 100 Meter: Deniz Almas © SID

Bei den Frauen egalisierte die Britin Imani Lansiquot in 11,16 Sekunden über 100 m den Meeting-Rekord von Gina Lückenkemper (SCC Berlin) aus dem Jahr 2018. Nach Lansiquot liefen Rebekka Haase (Wetzlar/11,30) und Jennifer Montag (Leverkusen/11,33) ins Ziel. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) schied im Vorlauf aus. Die im Vorfeld angekündigte 200-m-Europarekordlerin Dafne Schippers (Niederlande) ging in Leverkusen doch nicht an den Start.