Einsatz von Reus und Hummels gegen Wolfsburg offen

Dortmund (SID) - Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund bangt vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Kapitän Marco Reus (muskuläre Probleme) und Abwehrchef Mats Hummels (Magen-Darm-Infekt). Reus und Hummels fehlten bereits beim Pokalspiel am Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) und konnten auch am Donnerstag nicht trainieren. "Wir müssen warten", sagte Trainer Lucien Favre.

Reus hat mit muskulären Problemen zu kämpfen © SID

Torhüter Roman Bürki nahm nach überstandenem Infekt hingegen wieder am Training teil. Der Schweizer wurde im Revierderby bei Schalke 04 (0:0) und gegen Gladbach durch Marwin Hitz ersetzt.

Favre warnte trotz der 1:6-Pleite der Wolfsburger im Pokal gegen RB Leipzig vor dem kommenden Gegner. "So eine Niederlage kann passieren. Sie haben in der Meisterschaft noch nicht verloren. Sie machen das gut", sagte Favre.