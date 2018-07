Eintracht Frankfurt: Saisonstart mit neuem Trainer Hütter

Frankfurt/Main (SID) - Mit dem neuen Trainer Adi Hütter und ersten Leistungstests ist Fußball-Bundesligist und DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt am Montag in die neue Saison gestartet. Der 48 Jahre alte Österreicher begrüßte dabei in Torhüter Felix Wiedwald und Offensivspieler Nikolai Müller zwei Neuzugänge. Das erste öffentliche Training hat Hütter für Mittwoch (10.00 Uhr) angesetzt.