Eintracht Frankfurt gründet Tochtergesellschaft in China

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt treibt die Internationalisierung weiter voran. Am Montag verkündeten die Hessen die Gründung einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft in China, die am 1. Dezember ihre Tätigkeit aufnehmen soll. Die Büroräume in Peking seien bereits bezogen, teilte die Eintracht mit. Im kommenden Jahr soll eine feierliche Eröffnung folgen.