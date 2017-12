Eintracht Frankfurt trauert um seinen ersten Bundesliga-Torschützen Schämer

Frankfurt/Main (SID) - Eintracht Frankfurt trauert um Lothar Schämer, seinen ersten Torschützen in der Fußball-Bundesliga. Wie die Hessen am Freitag bekannt gaben, war Schämer bereits am Mittwoch im Alter von 77 Jahren verstorben. Durch sein Tor beim 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern am 24. August 1963 hatte sich Schämer, der 344 Pflichtspiele für die Eintracht bestritt, in den Geschichtsbüchern des Klubs verewigt.