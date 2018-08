Eintracht Frankfurt vor Transfercoup? Trapp-Leihe möglich

Frankfurt/Main (SID) - Eintracht Frankfurt steht am letzten Tag der Wechselperiode offenbar vor einem Transfercoup: Nationaltorhüter Kevin Trapp könnte das Team von Trainer Adi Hütter in der laufenden Saison verstärken, dies berichten Medien aus Frankreich und Frankfurt. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft mit Paris St. Germain.

Trapp vor Wechsel nach Frankfurt? © SID

Beim französischen Topklub ist Trapp hinter Gianluigi Buffon und Alphonse Areola derzeit nur die Nummer drei. Zuletzt war der 28-Jährige auch mit OGC Nizza in Verbindung gebracht worden. Trapp war 2015 nach drei Jahren bei der Eintracht in Richtung Paris gewechselt. Bei der WM in Russland in diesem Sommer zählte er zum Kader von Bundestrainer Joachim Löw.