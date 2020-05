Eintracht-Kapitän Abraham fraglich für München

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im schweren Auswärtsspiel beim Tabellenführer Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) möglicherweise auf Kapitän David Abraham verzichten. Trainer Adi Hütter wollte erst nach dem Abschlusstraining am Freitagnachmittag entscheiden, ob der Innenverteidiger am Samstagmorgen mit nach München reisen wird. Abraham war beim Liga-Restart gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) leicht verletzt ausgewechselt worden (74.).

David Abraham ist vor dem Spieltag angeschlagen © SID

Wie Abraham ist auch Lucas Torro laut Hütter "leicht angeschlagen". Stürmer Goncalo Paciencia (Muskelverletzung) fällt aus, Mittelfeldmann Dominik Kohr ist gelbgesperrt.

"Wir sind nicht zufrieden", sagte Hütter über die Lage des Tabellen-13. Das Gladbach-Spiel habe aufgezeigt, "dass noch einiges fehlt". Von einer Krise wollte der Österreicher nicht sprechen, dennoch habe er sich darüber "gefreut", dass ihm Sportdirektor Bruno Hübner das Vertrauen ausgesprochen hat - "und ich habe auch damit gerechnet".

In München erwarte die Eintracht "ein absolut schwieriges Auswärtsspiel", betonte Hütter, dessen Team den Rekordmeister im vergangenen November noch vom Platz gefegt hatte (5:1). Bayern-Trainer Niko Kovac wurde danach durch Hansi Flick ersetzt. "Bayern München ist das Maß aller Dinge, was das Fußballspezifische betrifft", sagte Hütter, "und klarer Favorit für die deutsche Meisterschaft, das Nonplusultra im deutschen Fußball. Wenn die Leistung nicht stimmt, kann es sehr unangenehm werden."