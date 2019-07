Eintracht-Neuzugang Joveljic: "In Zukunft vielleicht wie Jovic"

Frankfurt/Main (SID) - Der serbische U21-Nationalspieler Dejan Joveljic will nach seinem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt (noch) nicht mit Landsmann Luka Jovic verglichen werden. "Luka ist ein großartiger Stürmer und man sollte nicht vergessen, dass ich zwei Jahre jünger bin", sagte der 19-Jährige am Freitag während seiner Vorstellung - schob aber selbstbewusst nach: "In Zukunft kann ich vielleicht sein wie er."

Dejan Joveljic (l.) erhält einen Vertrag bis 2024 © SID

Gemeinsam mit Jovic, der für 70 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt war, und der serbischen Auswahl hatte Joveljic eine schwache U21-EM in Italien gespielt. Joveljic bezeichnete sich selbst als "hart arbeitenden Stürmer, der weiß, wie man Tore erzielt. Ich kann aus jeder Position treffen."