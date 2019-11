Eintracht-Sieg beschert RTL gute Quote

Köln (SID) - Der wichtige 2:1 (0:1)-Erfolg des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der Europa League beim FC Arsenal hat dem übertragenden Sender RTL eine erfreuliche Quote beschert. Der Kölner Sender verzeichnete am Donnerstagabend in der Spitze 4,61 Millionen Zuschauer, durchschnittlich schauten 3,62 Millionen Fans zu. Der Marktanteil lag bei 13,6 Prozent.