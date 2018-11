Eintracht-Sportvorstand Bobic will Topspieler zukünftig halten

Frankfurt/Main (SID) - DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt will einen weiteren Entwicklungsschritt machen und seine Profis zukünftig nicht immer bei einem hohen Ablöseangebot verkaufen. "Es ist für Klubs wie Eintracht Frankfurt wichtig, immer wieder Topspieler zu halten und im ersten Moment auf die große Summe zu verzichten", sagte Sportvorstand Fredi Bobic bei Sportbuzzer: "Das werden wir in Zukunft noch häufiger so machen. Nicht jeder Spieler ist bei einem Angebot automatisch zum Verkauf freigegeben."