Eintracht hofft auf schnelle Rebic-Rückkehr - Hasebe wohl mit Nasenbeinbruch

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hofft weiter auf eine schnelle Rückkehr seines Angreifers Ante Rebic. Der kroatische Vize-Weltmeister werde derzeit in Belgrad am Knie behandelt, spätestens am Dienstag aber zurück in Frankfurt erwartet, sagte Trainer Adi Hütter am Tag nach dem 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Inter Mailand: "Es wäre schön, wenn er für das Rückspiel wieder dabei ist."

Die Eintracht hofft auf eine schnelle Rebic-Rückkehr © SID

Für das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf sei Rebic allerdings keine Option. Ebenso wenig wie Kapitän David Abraham (Oberschenkelprobleme), der zwar "auf dem Weg zurück", für Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) aber "noch kein Thema" sei. Zudem habe Abwehrchef Makoto Hasebe gegen Inter wahrscheinlich einen Nasenbeinbruch erlitten. Eventuell könne der Japaner in Düsseldorf aber mit einer Gesichtsmaske auflaufen.