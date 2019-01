Eintrag ins Goldene Buch: Flensburg ehrt seine Weltmeister

Flensburg (SID) - Die Stadt Flensburg ehrt die Handball-Weltmeister des Bundesliga-Spitzenreiters SG Flensburg-Handewitt: Dänemarks Lasse Svan, Rasmus Lauge, Anders Zachariassen und Simon Hald werden am kommenden Montag im Rathaus empfangen und dürfen sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Gleiches gilt für Torbjörn Bergerud, Magnus Jöndal, Magnus Röd und Göran Sögard Johannessen, die mit der norwegischen Nationalmahnschaft am vergangenen Sonntag das WM-Finale in Herning mit 22:31 gegen Dänemark verloren hatten.