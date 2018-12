Eisbären Berlin entlassen Trainer Jodoin - Sportdirektor Richer übernimmt

Berlin (SID) - Vizemeister Eisbären Berlin hat sich nach dem bislang enttäuschenden Saisonverlauf in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von seinem Trainer Clement Jodoin getrennt. Zunächst wird Sportdirektor Stephane Richer den Posten übergangsweise übernehmen. Das gab der siebenmalige Meister einen Tag nach der Heimniederlage gegen die Nürnberg Ice Tigers (2:5) bekannt.

Eisbären-Trainer Clement Jodoin (m.) wurde entlassen © SID

Der 66-jährige Kanadier Jodoin hatte in Berlin die Nachfolge des früheren Bundestrainers Uwe Krupp angetreten, der nach der abgelaufenen Spielzeit zum tschechischen Klub Sparta Prag gewechselt war. In 29 Spielen gelangen unter Jodoin 16 Siege, die Eisbären drohen als Tabellenneunter die Play-offs zu verpassen.

"Die Ergebnisse in den letzten Spielen wurden absolut nicht unserem Anspruch gerecht", sagte Richer (52): "Das Team hat gezeigt, dass es gut spielen und gewinnen kann. Es fehlt aber die Konstanz. Wir brauchen neue Reize, um das Leistungsvermögen der Jungs besser ausschöpfen zu können." Der Kanadier wird am Donnerstagvormittag erstmals das Eistraining leiten. Berlin trifft am Freitag (19.30 Uhr/Telekom Sport) auf die Augsburger Panther.