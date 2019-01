Eisbären Berlin verlieren auch beim Tabellenletzten

Köln (SID) - Ex-Meister Eisbären Berlin hat seine Negativserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Der verletzungsgeplagte siebenmalige Titelträger unterlag am Sonntag beim bisherigen Schlusslicht Grizzlys Wolfsburg trotz später Aufholjagd 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) und kassierte seine vierte Niederlage in Folge.

Konnte die Niederlage nicht verhindern: Maximilian Adam © SID

Nach der insgesamt siebten Pleite im zehnten Spiel unter Interimstrainer Stephane Richer liegen die Eisbären (53 Punkte) aber als Neunter auf Kurs Richtung Pre-Play-offs. Wolfsburg (38) übergab die Rote Laterne an die Iserlohn Roosters (35), die durch ein 2:3 (0:2, 0:1, 2:0) beim ERC Ingolstadt ihre zehnte Niederlage nacheinander hinnehmen mussten. Vorerst Vierter sind die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven (66) nach einem 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) gegen die Schwenninger Wild Wings.