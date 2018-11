Eisbären Bremerhaven verpflichten Brown

Bremerhaven (SID) - Basketball-Bundesligist Eisbären Bremerhaven hat den US-Amerikaner Gilbert Brown verpflichtet. Der 31-Jährige besetzt die sechste Ausländerposition, die nach dem Abgang seines Landsmanns Kris Jenkins, der Bremerhaven auf eigenen Wunsch verlassen hatte, offen war. Der 1,98 m große Brown absolvierte 2011 bereits acht Spiele in der Basketball Bundesliga (BBL) für s. oliver Würzburg.

Gilbert Brown (M.) kommt nach Bremerhaven © SID

Nach Stationen in der Dominikanischen Republik, Puerto Rico, der Türkei, Venezuela und Italien war Brown zuletzt in Israel für Ironi Nahariya aktiv, für die er in der Saison 2016/2017 sowohl in der Liga als auch in der Champions League im Schnitt auf eine zweistellige Punkteausbeute kam. In der letzten Spielzeit musste er verletzungsbedingt eine Pause einlegen.