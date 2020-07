Eisbären-Profi Labrie nennt seinen Sohn "Bären"

Berlin (SID) - Eishockey-Profi Pierre-Cedric Labrie hat der Sympathie zu seinem Arbeitgeber Eisbären Berlin in besonderer Art und Weise Ausdruck verliehen. Der breits am 17. Juni geborene Sohn des 34-jährigen Kanadiers hört auf den Namen Bären Edouard. Den Namen veröffentlichte der siebenmalige deutsche Meister am Sonntag auf seiner Internetseite.

Labrie zeigt bei Namensgebung seines Sohnes Vereinsliebe © SID

"Uns gefällt die Aussprache von 'Bären'. Da ist 'bear' drin und es ist ein Tier. Außerdem gefiel uns dieses Bisschen Deutsch im Namen. Schließlich ist er zwar nicht in Berlin geboren, aber entstanden", sagte der Angreifer, der seinen Sohn bislang lediglich "little bear" (kleiner Bär) nennt. Für Labrie und seine Frau Jana ist es nach der Geburt von Lionel das zweite gemeinsame Kind.