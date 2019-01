Eisenbichler führt - Kobayashi vor Gesamtsieg

Bischofshofen (SID) - Skispringer Markus Eisenbichler (Siegsdorf) hat beim abschließenden Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen die Chance auf seinen ersten Weltcupsieg. Der Zweite der Gesamtwertung, der zuvor bereits die Qualifikation gewonnen hatte, flog im ersten Durchgang am Sonntag bei schwierigen Bedingungen auf 137,0 m und liegt mit 140,1 Punkten hauchdünn vor dem Polen Dawid Kubacki (139,9) in Führung.

Markus Eisenbichler liegt nach dem ersten Durchgang vorn © SID

Vor dem Gesamtsieg steht der Japaner Ryoyu Kobayashi, der nach einem Sprung auf 135,0 m (136,1 Punkte) von Rang vier ins Finale geht, aber einen großen Vorsprung auf Eisenbichler mit nach Bischofshofen gebracht hat. Kobayashi, Sieger der ersten drei Wettbewerbe, darf zudem weiter darauf hoffen, als dritter Skispringer den Grand Slam mit vier Tagessiegen zu schaffen. Der bislang in der Tourneewertung drittplatzierte Norweger Andreas Stjernen kam nur auf Platz 24 und verlor Boden auf Eisenbichler.

Als zweitbester Deutscher liegt Stephan Leyhe (Willingen) mit 126,0 m (123,7) auf Rang elf. Karl Geiger (Oberstdorf) ist 14., Richard Freitag (Aue) geht von Platz 21 ins Finale.

Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) hat als 26. keine Chance mehr auf eine gute Platzierung, Constantin Schmid (Oberaudorf/28.) qualifizierte ebenfalls noch für den zweiten Durchgang. Von den sieben gestarteten DSV-Adlern, verpasste lediglich David Siegel (Baiersbronn) als 48. den letzten Tournee-Sprung.