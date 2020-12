Eisenbichler gewinnt Qualifikation in Nischni Tagil

Nischni Tagil (SID) - Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) hat sich auch zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes im russischen Nischni Tagil in überragender Form präsentiert. Der Gesamtweltcup-Führende gewann die Qualifikation auf dem Tramplin Stork mit einem Sprung auf 135,0 m (138,1 Punkte) vor dem Norweger Halvor Egner Granerud (135,8), der am vergangenen Sonntag vor dem zweimaligen Saisonsieger Eisenbichler in Kuusamo triumphiert hatte.

Eisenbichler und Granerud sind damit auch im vierten Einzelspringen der Saison am Samstag (16.00 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) die Favoriten. In Abwesenheit von Vizeweltmeister Karl Geiger (Oberstdorf), dessen Frau das erste gemeinsame Kind erwartete, konnte sich allerdings kein weiterer DSV-Springer unter den besten Zehn platzieren.

Constantin Schmid (Oberaudorf) zeigte als Elfter aufsteigende Form, Pius Paschke (Kiefersfelden) wurde 22., Martin Hamann (Aue) belegte Rang 29. Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding), der seit seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss noch keinen Weltcuppunkt gesammelt hat, kam gleichauf mit Ex-Weltmeister Severin Freund auf Platz 32.

Eine Ausscheidung war der Qualifikations-Durchgang nicht. Aufgrund von Corona-Problemen bei diversen Teams blieb das Teilnehmerfeld überschaubar, nur 51 Springer hatten gemeldet, um die 50 Wettkampfstarter zu ermitteln. Da der Russe Ilja Mankow wegen eines nicht korrekten Anzugs nicht springen durfte, zudem der Slowene Tilen Bartol und der Österreicher Jan Hörl disqualifiziert wurden, schied niemand sportlich aus.