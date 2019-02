Eisenbichler glänzt im WM-Training - Leyhe muss zuschauen

Seefeld in Tirol (SID) - Skispringer Markus Eisenbichler hat auch am zweiten Trainingstag der WM in Seefeld einen glänzenden Eindruck hinterlassen. Der Tournee-Zweite gewann am Bergisel den ersten Durchgang vor seinem Teamkollegen Karl Geiger, beide DSV-Adler verzichteten daraufhin auf einen weiteren Sprung. "Die zwei haben gut performt, sie sind wirklich bereit für den Wettkampf", sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Eisenbichler war im ersten Training der beste Deutsche © SID

Das Rennen um den vierten Startplatz verlor derweil Stephan Leyhe, der Tourneedritte aus Willingen muss somit am Freitag in der Qualifikation und dadurch auch im Wettkampf am Samstag zuschauen.

"Ich habe heute meinen Sprung noch etwas verfeinern können und bin ganz zufrieden. Das Gefühl auf der Schanze stimmt. Jetzt freue ich mich auf den ersten WM-Wettkampf. Was raus kommt, kommt raus", sagte Eisenbichler. Den zweiten Durchgang gewann Tournee-Sieger Ryoyu Kobayashi (Japan).

Gut in Form zeigten sich auch Richard Freitag (Plätze 10 und 9) und Olympiasieger Andreas Wellinger (15./8.). Leyhe (16./22.) fand dagegen nicht seine Form. "Nach einer intensiven Diskussion haben wir uns für Richard und Andreas entschieden. Richard hat einen starken Aufwärtstrend. Andi hat zwar nicht die Ergebnisse wie Stephan Leyhe vorzuweisen, aber er weiß, wie man Medaillen gewinnt", sagte Schuster.

Da in Seefeld nur eine Normalschanze steht, finden die WM-Entscheidungen vom großen Bakken am Samstag (Einzel) und Sonntag (Team) in Innsbruck statt. Für die Besetzung am Sonntag sei noch keine Entscheidung gefallen, so Schuster: "Sollte im Einzel irgendetwas nicht klappen, weiß ich, dass ich in Stephan einen Topmann in der Hinterhand habe."