Eisenbichler in Vikersund zur Halbzeit Vierter - Stjernen führt

Vikersund (SID) - Skispringer Markus Eisenbichler greift beim Skiflug-Weltcup in Vikersund nach seinem zweiten Podestplatz der Saison. Der Bayer aus Siegsdorf segelte am "Monsterbakken" auf 232,0 m und belegt nach dem ersten Durchgang den vierten Platz. In Führung liegt das norwegische Trio Andreas Stjernen, Robert Johansson und Daniel Andre Tande. Der Pole Kamil Stoch, der kurz vor dem Gewinn des Gesamtweltcups sowie der "Raw-Air"-Wertung steht, muss sich zunächst mit dem achten Rang begnügen.

Hat zweiten Podestplatz vor Augen: Markus Eisenbichler © SID

Gut im Rennen liegt auch der Gesamtweltcup-Zweite Richard Freitag (Aue) auf Rang neun, Stephan Leyhe (Willingen) belegt den 18. Rang. Andreas Wellinger (Ruhpolding) kam nur auf 180,0 m und verpasste auf Rang 36 erstmals in dieser Saison den zweiten Durchgang. Für Wellinger ist es das schlechteste Ergebnis seit seinem schweren Sturz in Kuusamo im November 2014. Auch Karl Geiger (Oberstdorf/34.) schied aus.

Andreas Wank (Hinterzarten) und David Siegel (Baiersbronn) waren bereits am Freitag in der Qualifikation ausgeschieden.