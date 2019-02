Eisenbichler kämpft um Gold - auch Geiger vorne dabei

Innsbruck (SID) - Skispringer Markus Eisenbichler (Siegsdorf) greift bei der Nordischen WM nach der Goldmedaille im Wettbewerb auf der Großschanze. Der 27-Jährige ist nach dem erstem Durchgang am Bergisel in Innsbruck nach einem Sprung auf 131,5 m Zweiter und liegt mit 136,7 Punkten nur knapp hinter dem überraschend führenden Schweizer Kilian Peier (137,9).

Zweiter nach dem ersten Durchgang: Markus Eisenbichler © SID

Dritter ist Topfavorit Ryoyu Kobayashi (135,3), der bei besserem Wind auf die Bestweite von 133,5 m flog. Knapp dahinter darf auch Karl Geiger (Oberstdorf) mit 131,0 m (135,2) als Vierter noch auf eine Medaille hoffen. Titelverteidiger Stefan Kraft (Österreich) ist Fünfter, Olympiasieger Kamil Stoch (Polen) Siebter. Richard Freitag (Aue), bei der Tournee 2014/15 der letzte deutsche Sieger am Bergisel, liegt nach einem Sprung auf 125,0 m auf Platz elf.

Normalschanzen-Olympiasieger Andreas Wellinger, vor zwei Jahren in Lahti hinter Kraft WM-Zweiter, verpasste mit 119,5 m und Platz 32 den zweiten Durchgang der besten 30. Damit hat Wellinger wohl auch seinen Platz für das Teamspringen am Sonntag an Stephan Leyhe verloren, der in der teaminternen Ausscheidung für den Einzelwettkampf das Nachsehen hatte.