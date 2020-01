Eisenbichler und Freitag wieder im Weltcup-Team

Köln (SID) - Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Richard Freitag (Aue) kehren beim Weltcup der Skispringer am Wochenende im polnischen Zakopane wieder ins deutsche Team zurück. Beide stehen im Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für das Teamspringen am Samstag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) und das Einzelspringen am Sonntag (16.00 Uhr/ARD).

Markus Eisenbichler kehrt ins Weltcup-Team zurück © SID

"Natürlich freuen wir uns alle auf das Spektakel in Zakopane und hoffen, dass wir im Team und im Einzel wieder an die Podestplätze heranspringen können", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Der 28 Jahre alte Eisenbichler hatte den Heim-Weltcup am vergangenen Wochenende in Titisee-Neustadt verpasst, nachdem er sich bei einem Sturz in der Woche zuvor eine Kapsel-Bandverletzung im rechten Handgelenk zugezogen hatte. Eine Operation blieb ihm erspart, die lädierte Hand wurde konservativ behandelt.

Freitag war beim Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf in der Qualifikation gescheitert und anschließend wegen Formschwäche aus dem Weltcup ausgestiegen. Das bislang beste Saisonergebnis des Team-Olympiadritten aus Sachsen ist der 15. Platz im finnischen Kuusamo.

Hoffnungen auf vordere Platzierungen darf sich in Zakopane vor allem Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger machen. Beim Tourneedritten aus Oberstdorf lief zwar in Titisee-Neustadt nicht alles rund, er konnte seinen Spitzenplatz aber dennoch gegen den dort zweimal siegreichen Tourneesieger Dawid Kubacki (Polen) erfolgreich verteidigen. Stephan Leyhe (Willingen) holte sich in Titisee-Neustadt mit den Plätzen vier und fünf Selbstvertrauen für Zakopane.