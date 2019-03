Eisenbichler weit zurück - Leyhe tritt nicht an

Oslo (SID) - Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) hat beim Weltcup in Oslo kaum noch eine Chance auf eine Spitzenplatzierung. Beim ersten Einzel-Wettkampf der Raw-Air-Tour in Norwegen liegt der 27-Jährige nach dem ersten Durchgang am legendären Holmenkollen nur auf Platz 21.

Eisenbichler liegt nach dem ersten Sprung weit zurück © SID

Die Führung übernahm der Österreicher Stefan Kraft mit einem Sprung auf 134,0 m (135,9 Punkte) vor Schanzenrekordler Robert Johansson (129,0) und Krafts Landsmann Daniel Huber (125,1).

Bester Deutscher ist Vizeweltmeister Karl Geiger (Oberstdorf) auf Platz 18 mit 119,0 m (113,0 Punkte). Junioren-Teamweltmeister Constantin Schmid (Oberaudorf) erreichte mit 122,5 m als 20. das Finale und liegt mit 110,5 Punkten noch vor Eisenbichler (110,1), der bei 120,0 m landete.

Stephan Leyhe (Willingen) trat einen Tag nach seinem schweren Sturz im Teamspringen zur Vorsicht nicht an. Der formschwache Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) schied als 34. aus, auch Martin Hamann (Aue) verpasste als 37. den zweiten Durchgang.