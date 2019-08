Eishockey: Augsburg gewinnt bei CHL-Debüt

Köln (SID) - Die Augsburger Panther haben in der Champions Hockey League (CHL) ein perfektes Debüt gefeiert. Beim schwedischen Vertreter Lulea HF gewann der Play-off-Halbfinalist der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Bereits am Samstag tritt das Team von Cheftrainer Tray Tuomie im nächsten Spiel des Europapokals bei den Belfast Giants in Nordirland an. Komplettiert wird die Gruppe C durch den tschechischen Klub Bili Tygri Liberec.

Christoph Ullmann und die Panther gewannen bei Lulea HF © SID

Simon Sezemsky verwandelte als letzter Schütze den entscheidenden Penalty für die Schwaben. Augsburg hatte sich als Dritter der regulären Spielzeit der Vorsaison erstmals für den Wettbewerb qualifiziert.