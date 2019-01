Eishockey: Bis zu 330.000 Zuschauer sehen Münchens Finaleinzug

München (SID) - Der Einzug des deutschen Eishockey-Meisters Red Bull München in das Finale der Champions League (CHL) hat dem TV-Sender Sport1 eine sehr gute Quote beschert. Im Schnitt sahen am Mittwoch 250.000 Zuschauer den 3:1-Auswärtssieg gegen Red Bull Salzburg, in der Spitze sogar 330.000 Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 0,9 Prozent, in der Kernzielgruppe (Männer zwischen 14 und 59 Jahren) bei 1,9 Prozent.

Red Bull München bescherte Sport1 eine starke Quote © SID

Das Halbfinal-Hinspiel, bei dem sich München und Salzburg 0:0 getrennt hatten, wurde derweil nachträglich deutlich nach oben korrigiert. Die Liveübertragung kommt nun auf eine durchschnittliche Reichweite von 300.000 Zuschauern und einen Spitzenwert von 430.000 Zuschauern. Diese Werte bedeuten für Sport1 einen Rekord für die CHL, die bereits seit der Gründung des Wettbewerbs 2014 übertragen wird.

Das Finale der Münchner beim schwedischen Spitzenklub Frölunda Indians am Dienstag, 5. Februar, wird ebenfalls live bei Sport1 übertragen.