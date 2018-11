Eishockey: Bitterer Einstand für Sturm - Draisaitl und Kühnhackl mit Glanzleistungen

Berlin (SID) - Der frühere Bundestrainer Marco Sturm hat bei seinem Einstand als Co-Trainer in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen schlimmen Abend erlebt. Gegen die Toronto Maple Leafs unterlagen die von Sturm betreuten Los Angeles Kings am Dienstag (Ortszeit) klar mit 1:5. Es war die dritte Niederlage der Kalifornier in Folge.

Erlebte ein Debüt zum Vergessen: Marco Sturm © SID

Sturm hatte am vergangenen Sonntag beim Deutschland Cup in Krefeld, den die Gastgeber als Letzter beendeten, seinen Abschied als Trainer der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gegeben. Seit 2015 hatte Sturm die deutsche Mannschaft trainiert, Anfang November gab der frühere NHL-Profi seine überraschende Rückkehr nach Nordamerika bekannt.

Besser lief es für Sturms ehemalige Schützlinge. Dank einer starken Leistung von Nationalspieler Leon Draisaitl überwanden die Edmonton Oilers ihre kleine Talsohle. Gegen Rekordmeister Montreal Canadiens gewann das Team aus der kanadischen Provinz Alberta nach zuletzt vier Niederlage in Folge mit 6:2. Draisaitl markierte mit seinem elften Saisontor nicht nur den Treffer zum 2:1, sondern legte zudem zwei Assists auf.

Auch Draisaitls Nationalmannschaftskollege Tom Kühnhackl erwischte einen Spitzentag. Beim 5:2-Sieg der New York Islanders gegen die Vancouver Canucks gelang dem zweimaligen Stanley-Cup-Sieger ein Doppelpack. Es waren seine Saisontreffer zwei und drei. Besonders Kühnhackls erstes Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 sorgte für Aufsehen. Der 26-Jährige beförderte den Puck aus spitzen Winkel und im Fallen an Canucks-Torwart Jacob Markström vorbei ins Tor.