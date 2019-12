Eishockey: DEB-Team absolviert zwei Tests gegen Weißrussland

Köln (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet in der Endphase der Vorbereitung auf die WM in der Schweiz (8. bis 24. Mai 2020) zwei Vorbereitungsspiele gegen Gruppengegner Weißrussland. Am 23. April testet das Team von Bundestrainer Toni Söderholm in Dresden im Rahmen der Euro Hockey Challenge gegen die Osteuropäer, zwei Tage später kommt es in Crimmitschau zum Rückspiel.

Das deutsche Team testet zweimal gegen Weißrussland © SID

Die Generalprobe vor der Weltmeisterschaft steigt am 5. Mai in Mannheim gegen die USA. Das WM-Turnier beginnt für den Olympiazweiten drei Tage später in Lausanne gegen Kanada.