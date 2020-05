Eishockey: DEB-Team bei WM 2021 gegen Finnland, Kanada und USA

Köln (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft bei der WM 2021 in Lettland und Weißrussland auf attraktive Gruppengegner. Neben dem amtierenden Weltmeister Finnland und Vorjahresfinalist Kanada duelliert sich das Team von Bundestrainer Toni Söderholm in Riga auch mit den USA und Gastgeber Lettland. In den weiteren Partien in der Gruppe B gegen Norwegen, Italien und Kasachstan geht die DEB-Auswahl als Favorit ins Rennen.

WM 2021: Deutschland trifft erneut auf Finnland © SID

"Ich finde die Gruppe sehr interessant", sagte Söderholm, der wie schon bei der WM 2019 gegen sein Geburtsland Finnland spielen wird. Doch auch das Duell gegen Lettland sieht Söderholm als große Herausforderung an: "In der Slowakei haben wir auch gegen den Gastgeber gespielt, es war sehr laut, und es war sehr umkämpft, so wird es in Riga bestimmt auch."

DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel stuft die WM 2021 nach der Gruppeneinteilung bei der jüngsten Councilsitzung des Weltverbandes IIHF als "sportlich sehr interessant" ein, "da alle Mannschaften das Turnier als letztes Großereignis vor den Olympischen Winterspielen in China mit höchstem Einsatz angehen werden." Ziel der deutschen Nationalmannschaft sei es, "den positiven Trend der letzten Jahre fortzusetzen".

Die Gruppeneinteilung für die WM 2021 in der Übersicht:

Gruppe B (Riga) – Deutschland, Kanada, Finnland, USA, Lettland, Norwegen, Italien, Kasachstan

Gruppe A (Minsk) – Russland, Schweden, Tschechien, Schweiz, Slowakei, Dänemark, Großbritannien, Weißrussland