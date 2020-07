Eishockey: DEB wirbt für Gehirnerschütterungs-App

Köln (SID) - Der Deutsche Eishockey Bund (DEB) wirbt für eine App, mit der Gehirnerschütterungen frühzeitig erkannt werden können. Die Anwendung nennt sich GET (Gehirn-Erschütterungs-TestApp) und wurde von der "ZNS - Hannelore-Kohl-Stiftung" entwickelt. Der DEB fordert "seine Aktiven zur Nutzung der GET-App auf", hieß es in einem Statement. In der App lassen sich alle Baseline-Werte (Ruhewerte/gemessen vor der Saison) des Teams speichern. Im Falle einer Verletzung, kann dieser Wert dann als Vergleich herangezogen werden.

Harte Kollisionen sind beim Eishockey keine Seltenheit © SID

Neben den Baseline-Werten ist in der Anwendung auch ein Notfalltest integriert. Dieser beinhaltet eine Symptomabfrage, sowie einen Reaktions- und Gleichgewichtstest. Unterstützt wurde die Entwicklung unter anderem von der gesetzlichen Unfallversicherung VGB. Diese versprach eine Prämie in Höhe von zweimal 300 Euro in einer Saison, sollte ein Team die App nutzen, in dem mindestens ein VGB-Versicherter aktiv ist.