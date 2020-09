Eishockey: DEL2 beginnt am 6. November

Köln (SID) - Der Spielbetrieb in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) beginnt unter Einhaltung der regionalen behördlichen Vorgaben am 6. November. Im Rahmen einer per Videokonferenz durchgeführten Gesellschafterversammlung wurde darüber hinaus der Spielplan für die Saison 20/21 festgelegt.

Die DEL2-Saison beginnt am 6. November © SID

Im Verlauf der Spielzeit hoffen Liga und Klubs auf eine weitere Lockerung der Zuschauer-Beschränkungen. Derzeit ist eine maximal 20-prozentige Auslastung der Hallen erlaubt.