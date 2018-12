Eishockey: Deutsche U20-Junioren steigen in Eliteklasse auf

Füssen (SID) - Die deutschen Eishockey-Junioren haben bei der U20-WM mit dem fünften Sieg im fünften Spiel souverän den Aufstieg in die Eliteklasse geschafft. Zum Abschluss des Turniers der zweitklassigen Division IA gewann das Team von Bundestrainer Christian Künast in Füssen gegen Frankreich 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) und kehrt damit nach vier Jahren in den Kreis der Top-Nationen zurück.

Souveräner Erfolg für die deutsche U20 © SID

Die Tore für das deutsche Team erzielten Yannik Valenti (8.), Nicolas Appendino (26.), Taro Jentzsch (34., 43., 52.) und Dennis Lobach (57.).

Mit insgesamt 14 Punkten und 22:5 Toren setzte sich die Mannschaft um Nachwuchshoffnung Dominik Bokk souverän vor Weißrussland durch. Das Spiel des ärgsten Konkurrenten am Abend gegen Lettland war bedeutungslos. Bokk war zu Saisonbeginn von den St. Louis Blues aus der nordamerikanischen Profiliga NHL verpflichtet worden, spielt aber zunächst weiter beim schwedischen Erstligisten Växjö Lakers.