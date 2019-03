Eishockey: Draisaitl geht unter, Grubauer brilliert

Berlin (SID) - Bittere Pleite für Leon Draisaitl, starke Leistung von Philipp Grubauer: Die beiden deutschen Nationalspieler haben im Play-off-Rennen der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ganz unterschiedliche Abende erlebt. Während Draisaitl mit den Edmonton Oilers in der Nacht zum Mittwoch bei den St. Louis Blues mit 2:7 unterging, sicherte Torhüter Grubauer Colorado Avalanche mit starken 36 Paraden einen 3:1-Sieg bei Minnesota Wild.

Leon Draisaitl kommt mit den Oilers nicht voran © SID

Edmonton, für die Draisaitl und Nationalmannschaftskollege Tobias Rieder nichts Zählbares zustande brachten, gerät im Kampf um die Meisterrunde immer mehr unter Druck. In der Western Conference haben die Kanadier, die bei den Blues ihre zweite Niederlage in Serie kassierten, bei neun ausstehenden Spielen in der regulären Saison sieben Punkte Rückstand auf einen Wildcard-Platz. Für Grubauer und sein Team aus dem US-Bundesstaat Colorado sind es nur zwei Zähler Abstand auf eine Wildcard.