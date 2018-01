Eishockey: Draisaitl mit Edmonton weiter in der Krise

Nashville (SID) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl steckt mit den Edmonton Oilers weiter in der Krise. Die als Titelaspirant in die Saison gestarteten Kanadier kassierten durch das 1:2 bei den Nashville Predators ihre siebte Niederlage aus den vergangenen acht Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NHL. In der Western Conference belegt Edmonton lediglich den drittletzten Platz.

Leon Draisaitl © SID

Draisaitl, der beim einzigen Oilers-Treffer von Sturmkollege Connor McDavid mit einem Assist beteiligt war, sah dennoch Fortschritte im Vergleich zu den schwachen Auftritten zuvor: "In allen Reihen haben wir sehr solide gespielt. Der Einsatz war gut, wir müssen jetzt dranbleiben." McDavid sah es ähnlich: "Es ist frustrierend, aber wir werden einen Weg finden, um da rauszukommen."

Philipp Grubauer weiß dagegen kaum noch, wie sich Niederlagen anfühlen. Der deutsche Nationaltorwart durfte beim 3:1-Sieg der Washington Capitals gegen die Vancouver Canucks von Beginn an ran. Mit 37 Paraden sicherte der gebürtige Rosenheimer seinem Team den fünften Sieg in Folge.