Eishockey: Draisaitl und Oilers gehen in San Jose unter

San José (SID) - Die Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Tobias Rieder haben mit den Edmonton Oilers einen herben Rückschlag kassiert. Bei den San Jose Sharks unterlagen die Kanadier in der nordamerikanischen Profiliga NHL deutlich mit 2:7. Die beiden deutschen Stürmer hatten nichts Zählbares beizutragen. Für die Oilers, die trotz der Pleite immer noch Chancen auf die Play-offs haben, war es die achte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen.

Draisaitl erneut ohne Scorerpunkte © SID

Auch die beiden Torhüter Philipp Grubauer und Thomas Greiss erlebten einen schwarzen Tag. Grubauer, der in der Vorsaison mit den Washington Capitals den Stanley Cup gewonnen hatte, verlor mit Colorado Avalanche bei den Winnipeg Jets 4:7. Knapper lief es für Greiss, dessen New York Islanders mit 3:4 an den Carolina Hurricanes scheiterten. Nationalspieler Tom Kühnhackl kam bei den Islanders nicht zum Einsatz.