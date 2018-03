Eishockey: Draisaitls Oilers gewinnen Penalty-Krimi

Edmonton (SID) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draistail und die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL den nächsten Zittersieg eingefahren. Gegen die in Edmonton ohne die Deutschen Dennis Seidenberg und Thomas Greiss angetretenen New York Islanders gewannen die Kanadier in der Nacht zum Freitag mit 2:1 nach Penalty-Shootout. Es ist der zweite Sieg der Oilers nacheinander, am Montag hatten sie die Arizona Coyotes mit 4:3 nach Verlängerung bezwungen.

Leon Drasaitl hatte mit Edmonton Grund zum Feiern © SID

Kapitän Connor McDavid verwandelte den entscheidenden Penalty zum Sieg, nachdem er zuvor in der 59. Minute die Führung der Gäste durch Thomas Hickey (42.) ausgeglichen hatte. Im Penalty-Schießen vergab Draisaitl derweil als zweiter Schütze seiner Mannschaft seinen Versuch. Die Oilers haben nun 62 Punkte auf dem Konto, liegen aber 17 Zähler hinter einem Wild-Card-Rang für die Play-offs. 15 Partien bleiben in der Hauptrunde noch zu spielen.

Besser steht es um die Play-off-Chancen der Washington Capitals um Nationaltorwart Philipp Grubauer. Obwohl die Hauptstädter mit 1:3 bei den Los Angeles Kings verloren, liegen sie als Fünfter in der Eastern Conference weiter aussichtsreich im Rennen um die Meisterrunde. Gegen die Kings stand Grubauer über die gesamte Spielzeit auf dem Eis und hielt 24 von 26 Schüssen auf sein Tor. Bei LA kam Nationalstürmer Tobias Rieder nicht zum Einsatz.