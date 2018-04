Eishockey: EHC Red Bull München gelingt Meister-Hattrick

München (SID) - Der EHC Red Bull München hat mit einer Machtdemonstration zum dritten Mal in Serie die deutsche Eishockey-Meisterschaft gewonnen. Im entscheidenden siebten Spiel der Finalserie der deutschen Eishockey Liga (DEL) setzte sich die Mannschaft von Meistertrainer Don Jackson mit 6:3 (4:1, 1:0 1:2) gegen DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin durch. Die Münchner hatten in der Serie bereits 3:1 in Führung gelegen, ihre ersten beiden Matchbälle aber dann vergeben.

München feiert die dritte Meisterschaft in Serie © SID

Zunächst brachte Michael Dupont (12.) die Gäste in Führung, danach drehten Konrad Abeltshauser (13.), Jonathan Matsumoto (16.), Steven Pinizzotto (17.) und Mads Christensen (20.) jedoch noch im ersten Drittel die Partie. Nach der Pause erhöhte Pinizzotto, der am Donnerstag seinen 34. Geburtstag feierte, auf 5:1 (28.). Im Schlussabschnitt trafen noch Jamie MacQueen (45.) und James Sheppard (48.) für Berlin sowie Brooks Macek (47.) für München.

Für Jackson ist es die achte deutsche Meisterschaft als Cheftrainer in der DEL. Zuvor gewann er bereits fünf Titel mit dem Finalgegner aus Berlin und zwei mit München. Berlins Trainer Uwe Krupp dagegen verlor auch seine dritte Finalserie. Mit den Kölner Haien hatte der ehemalige Bundestrainer 2013 gegen Jacksons Eisbären und 2014 gegen den ERC Ingolstadt das Nachsehen.