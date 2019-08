Eishockey: Erneut Siege für München und Augsburg in Gruppenphase der CHL

Köln (SID) - Vorjahresfinalist Red Bull München hat seinen erfolgreichen Start in die neue Saison der Champions Hockey League (CHL) fortgesetzt. Der deutsche Vizemeister gewann im heimischen Olympia-Eisstadion sein zweites Gruppenspiel gegen HC 05 Banska Bystrica aus der Slowakei 3:0 (0:0, 1:0, 3:0).

Red Bull München holte in der CHL den zweiten Sieg © SID

Nach einem torlosen ersten Drittel trafen Konrad Abeltshauser (30.), Patrick Hager (41.) und Justin Schütz (60.) für die Münchner. Bereits zum Auftakt siegten die Bullen 3:0 gegen HC Ambri-Piotta (Schweiz).

Ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierten die Augsburger Panther. Die Mannschaft von Headcoach Tray Tuomie gewann in der Gruppe C 3:2 n.V. (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) gegen die Belfast Giants. Die Tore erzielten Matthew Fraser (7.,61.) und Marco Sternheimer (44.) Am dritten Spieltag empfangen die Panther Auftaktgegner Lulea HF aus Schweden, das Münchner Team von Trainer Don Jackson ist zum Rückspiel im Banska Bystrica Ice Stadium zu Gast.