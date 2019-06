Eishockey-Europacup: Vorjahresfinalist München zunächst gegen Ambri-Piotta

München (SID) - Vorjahresfinalist Red Bull München wird am 29. August (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den HC Ambri-Piotta aus der Schweiz in die neue Saison der Champions Hockey League (CHL) starten. Der deutsche Eishockey-Vizemeister trifft in der Gruppenphase mit Hin- und Rückspiel bis zum 16. Oktober außerdem auf den HC Banska Bystrica aus der Slowakei und Färjestad Karlstad aus Schweden.

Red Bull München trifft zunächst auf HC Ambri-Piotta © SID

DEL-Meister Adler Mannheim beginnt die Europapokalspielzeit mit einer Auswärtspartie am 30. August (19.30 Uhr) bei den Vienna Capitals in der österreichischen Hauptstadt Wien. Die Augsburger Panther, der dritte Teilnehmer aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL), gastieren zunächst am 29. August (18.00 Uhr) bei Lulea Hockey in Schweden.

Die weiteren Mannheimer Gruppengegner sind GKS Tychy/Polen und Djurgarden Stockholm/Schweden. Augsburg duelliert sich außerdem mit den Belfast Giants/Großbritannien und Bili Tygri Liberec aus Tschechien. Die zwei besten Teams jeder Gruppe erreichen die Play-offs, die am 12. November beginnen. Das Finale, in dem München im Vorjahr bei den Frölunda Indians in Göteborg (1:3) unterlag, steigt am 4. Februar 2020.