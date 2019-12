Eishockey: Ex-Nationalspieler Ullmann beendet Karriere nach der Saison

Köln (SID) - Der frühere Nationalspieler Christoph Ullmann beendet seine Karriere nach der laufenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das gab sein Klub Augsburger Panther am Sonntag bekannt. "Nach 19 Jahren DEL-Profieishockey ist es für mich an der Zeit, Abschied zu nehmen und den jungen Cracks die Eisfläche zu überlassen", sagte der 36-Jährige, der erst Ende Oktober mit seinem 900. DEL-Spiel einen Meilenstein erreicht hatte.

Nach 19 Jahren beendet Christoph Ullmann seine Karriere © SID

Für Augsburg, die Adler Mannheim und die Kölner Haie gelangen Ullmann bislang 224 Tore und 260 Assists in der DEL. Er gewann mit den Mannheimern, deren Rekordtorschütze er ist, 2007 und 2015 die deutsche Meisterschaft, schon 2002 hatte er mit den Haien den Titel geholt. Mit der Nationalmannschaft nahm er an zehn Weltmeisterschaften teil, darunter feierte er 2010 Platz vier bei der Heim-WM.