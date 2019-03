Eishockey: Fehlstart für Köln und Düsseldorf in die Play-offs

Köln (SID) - Die rheinischen Rivalen Kölner Haie und Düsseldorfer EG haben im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Fehlstart hingelegt. Die Haie verloren zum Auftakt der Serie nach dem Modus "best of seven" gegen den ERC Ingolstadt in eigener Halle deutlich mit 2:6 (0:2, 2:1, 0:3), die DEG ging mit 1:7 (0:1, 0:2, 1:4) beim Überraschungs-Team Augsburger Panther unter.

Sebastian Uvira und die Kölner Haie verlieren Spiel eins © SID

Brandon Mashinter (13.), David Elsner (17.) und Joachim Ramoser (24.) schossen Ingolstadt im Duell der Ex-Meister mit 3:0 in Führung. Köln machte es durch einen Doppelpack von Jason Akeson (30., 31.) wieder spannend, doch Thomas Greilinger (43.), Ryan Garbutt (47.) und Jerry D'Amigo (51.) sorgten vor 9645 Zuschauern im Schlussdrittel für klare Verhältnisse.

In Augsburg trafen Matt White (11., 45.), Patrick McNeill (26.), Daniel Schmölz (33.), Simon Sezemsky (50., 56.) und Scott Valentine (53.) vor 6139 Besuchern für den Tabellendritten. In der Hauptrunde hatte Augsburg noch alle vier Spiele gegen Düsseldorf verloren. Den Ehrentreffer der Gäste erzielte Alexander Barta (54.).

Ihre achte und bisher letzte Meisterschaft liegt für Köln und Düsseldorf schon länger zurück. Die Haie holten zuletzt 2002 den Titel, die DEG war 1996 Meister.

Der Vorrundensieger Adler Mannheim (gegen die Nürnberg Ice Tigers) und Titelverteidiger Red Bull München (gegen die Eisbären Berlin) starten am Mittwoch (19.30 Uhr) in die Play-offs.