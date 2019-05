Eishockey: Finnland gewinnt dritten WM-Titel

Bratislava (SID) - Außenseiter Finnland hat überraschend seinen dritten WM-Titel errungen. Die Skandinavier bezwangen im Endspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei den 26-maligen Titelträger Kanada mit 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) und wiederholten ihren Triumph von 2011 an selber Stelle. Damals hatten die Finnen ebenfalls in Bratislava 6:1 gegen Schweden gewonnen.

Finnlands Marko Anttila (m.) trifft im Finale doppelt © SID

Schon im Halbfinale hatte die Mannschaft von Trainer Jukka Jalonen, die in der Vorrunde 2:4 gegen das deutsche Team verloren hatte, den Rekordweltmeister und Olympiasieger Russland mit 1:0 ausgeschaltet. Das Starensemble um den NHL-Torschützenkönig Alexander Owetschkin musste sich mit Bronze begnügen. Die "Rote Maschine" setzte sich im Spiel um Platz drei mit 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen Tschechien durch.

Verteidiger Shea Theodore (11.) brachte die Ahornblätter vor 9085 Zuschauern in der ausverkauften Ondrej Nepela Arena in Führung. Für die Finnen vergab zunächst Oliwer Koski einen Penalty (6.). Doch Kapitän Marko Anttila (23. und 43.), der schon das Siegtor gegen Russland erzielt hatte, und Harri Pesonen (56.) drehten das Spiel.