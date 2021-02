Eishockey-Frauen gewinnen auch zweites Duell in der Schweiz

Köln (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hat auch das zweite Länderspiel nach einem Jahr Coronapause gewonnen. Gegen Gastgeber Schweiz setzte sich die DEB-Auswahl am Freitagabend in Romanshorn mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) durch. Tags zuvor hatte es ein 1:0 nach Penaltyschießen gegeben. Am Samstag steht das dritte Duell an.

Kerstin Spielberger (Planegg/4.) und Emily Nix (Berlin/23.) in Überzahl sorgten für die deutsche 2:0-Führung, für den Anschlusstreffer der Schweizerinnen sorgte Sinja Leemann (26.). "Es macht Spaß, endlich wieder für Deutschland spielen zu können", sagte Torschützin Nix.

Betreut wird die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) von U18-Bundestrainerin Franziska Busch, die den derzeit als Interims-Sportdirektor tätigen Bundestrainer Christian Künast vertritt. "Wir haben uns insgesamt sehr schwer getan in Überzahl und mit der Chancenverwertung. Es ist aber wichtig, dass wir auch diese engen Spiele für uns entscheiden können", sagte Busch.

Die Frauen-Weltmeisterschaft ist für den Zeitraum vom 7. bis 17. April in den kanadischen Städten Halifax und Truro angesetzt.