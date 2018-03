Eishockey: Mannheim geht nach Krimi gegen Ingolstadt 2:0 in Führung

Mannheim (SID) - Ex-Meister Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach einem Overtime-Krimi beste Aussichten auf den Einzug ins Play-off-Halbfinale. Das Team von Bill Stewart gewann das zweite Spiel der Serie gegen den ERC Ingolstadt durch einen Treffer in der zweiten Verlängerung 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0). In der "best-of-seven"-Serie steht es nun 2:0 für Mannheim.

Die Adler gehen im Viertelfinale mit 2:0 in Führung © SID

In der regulären Spielzeit hatten Luke Adam (22.) und Garrett Festerling (28.) die Gastgeber in Führung gebracht, Thomas Greilinger (46.) und Ville Koistinen (54.) glichen im letzten Drittel aus. In der 24. Minute der Verlängerung traf Daniel Sparre zum Sieg.

Das erste Spiel hatte Mannheim 3:1 gewonnen.