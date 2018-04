Eishockey: Meister München nur noch einen Sieg vom Titel-Hattrick entfernt

Berlin (SID) - Red Bull München ist nur noch einen Schritt vom Titel-Hattrick entfernt. Der amtierende Meister gewann am Freitag im Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Eisbären Berlin mit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) und sicherte sich drei "Matchbälle". Beim Stande von 3:1 kann der Branchenprimus im Heimspiel am Sonntag (14.00 Uhr/Sport1) den dritten Titel in Serie perfekt machen.

München entscheidet das vierte Spiel für sich © SID

Die Tore für höchst effektive Münchner erzielten Maximilian Kastner (12.), Jonathan Matsumoto (35.) sowie die Nationalspieler Yannic Seidenberg (39.) und Dominik Kahun (58.). Für DEL-Rekordmeister Berlin, der vor allem im Powerplay zahlreiche Chancen ungenutzt ließ und immer wieder an Olympia-Held Danny aus den Birken im Münchner Tor scheiterte, waren Jamison MacQueen (6.) und Sean Backman (27.) erfolgreich.