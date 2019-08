Eishockey: München und Augsburg gewinnen zum CHL-Auftakt

Köln (SID) - Vorjahresfinalist Red Bull München und Debütant Augsburger Panther sind mit Siegen in die neue Saison der Champions Hockey League (CHL) gestartet. Der deutsche Vizemeister aus München gewann im heimischen Olympia-Eisstadion gegen den Schweizer Vertreter HC Ambri-Piotta in der Gruppe G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Spannend machten es die Panther. Augsburg setzte sich in der Gruppe C beim Lulea HF aus Schweden 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen durch.

Christoph Ullmann und die Panther gewannen bei Lulea HF © SID

Derek Roy (20.) brachte die Bullen vor 4210 Zuschauern kurz vor Ende des ersten Drittels in Führung. München präsentierte sich effektiver, die Schweizer vergaben mehrere gute Gelegenheiten. In Überzahl baute Trevor Parkes (36.) die Führung aus. Im letzten Drittel verwaltete das Team von Trainer Don Jackson das Ergebnis, erneut Parkes (60.) traf kurz vor der Schlusssirene zum Endstand.

In Schweden avancierte Simon Sezemsky zum umjubelten Augsburger Spieler. Im Penaltyschießen behielt er als letzter Schütze die Nerven und traf zum Sieg. Zuvor hatte Matthew Fraser (54.) die Schwaben mit dem Ausgleich in die Verlängerung gerettet, die torlos blieb. Augsburg hatte sich als Dritter der regulären Spielzeit der Vorsaison erstmals für den Europapokal-Wettbewerb qualifiziert.

Der amtierende deutsche Meister Adler Mannheim greift am Freitag mit einem Auswärtsspiel bei den Vienna Capitals in der österreichischen Hauptstadt Wien in den Wettbewerb ein.