Eishockey: München wochenlang ohne Torwart aus den Birken

Köln (SID) - Vizemeister Red Bull München muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fünf bis sechs Wochen ohne Nationaltorhüter Danny aus den Birken auskommen. Der DEL-Spieler des Jahres 2019 erlitt vor dem Champions-League-Rückspiel am Mittwoch gegen Junost Minsk nach Vereinsangaben eine Beinverletzung und wird am Freitag operiert.

Fällt fünf bis sechs Wochen aus: Danny aus den Birken © SID

Danny aus den Birken war im Sommer 2015 vom Ligarivalen Kölner Haie nach München gewechselt. Anfang Oktober hatte der 34-Jährige mit seinem 46. Shutout eine Bestmarke in der höchsten deutschen Eishockey-Klasse aufgestellt.