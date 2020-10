Eishockey-Nationalspieler Rieder wechselt nach Buffalo

Köln (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder spielt in der nordamerikanischen Profiliga NHL künftig für die Buffalo Sabres. Trainer in Buffalo ist Ralph Krueger, der in den 70er und 80er Jahren in der Bundesliga unter anderem für die Düsseldorfer EG spielte und 45-mal das deutsche Nationaltrikot trug.

Spielt künftig für die Buffalo Sabres: Tobias Rieder © SID

Rieder stand zuletzt bei den Calgary Flames unter Vertrag, dieser wurde jedoch nicht verlängert. Der 27 Jahre alte Angreifer war somit einer von vier deutschen Free Agents (vertragslose Spieler, d. Red.) in der NHL. Torhüter Thomas Greiss, Tom Kühnhackl und Korbinian Holzer sind noch ohne neuen Klub.