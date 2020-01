Eishockey: Nehring fehlt der DEG

Köln (SID) - Stürmer Chad Nehring (32) von der Düsseldorfer EG fällt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bis auf Weiteres aus. Der Deutsch-Kanadier leidet laut Vereinsmitteilung vom Freitag erneut an einer "neurologisch-orthopädischen Störung im Bereich Nacken / Kopf / obere Wirbelsäule". Aufschluss über die Ursache soll eine Untersuchung bei einer Spezialistin in den USA geben.