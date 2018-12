Eishockey: Nürnberg feiert zweiten Heimsieg in Folge

Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren zweiten Heimsieg in Folge gefeiert. Die Franken, die vor einer Woche Meister Red Bull München in eigener Halle mit 4:1 besiegt hatten, setzten sich gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven deutlich mit 7:3 (4:1, 2:0, 1:2) durch.

Reimer traf zum zwischenzeitlichen 4:1 © SID

In der Tabelle steht das Team von Trainer Martin Jiranek, das zuvor vier Niederlagen in fünf Spielen hinnehmen musste, weiter auf dem zwölften Tabellenplatz, Bremerhaven ist Siebter.

Daniel Weiss (2.), Leonhard Pföderl (4./48.), Taylor Aronson (12.), Patrick Reimer (14.), Philippe Dupuis (25.) und Mike Mieszkowski (30.) erzielten die die Tore der Gastgeber, Brock Hooton (9.), Jan Urbas (41.) und Rylan Schwartz (44.) trafen für Bremerhaven.